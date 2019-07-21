СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-21T14:02:16+03:00

Тюменец догнал нарушителя, который сбил на обочине парня на самокате. Фото с сайта pixabay.com

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- Покажи мне труп, - кричала законопослушному тюменцу пассажирка кроссовера «Киа», водитель которого сбил на обочине молодого человека.

Из соцсетей известно, что дорожно-транспортное происшествие случилось 19 июля вечером на улице Южная в Тюмени. Внедорожник «Киа», выехав на обочину, сбил парня, который передвигался на самокате. Водитель скрылся с места происшествия. Один из очевидцев ДТП вышел из своего автомобиля и спросил, как себя чувствует пострадавший, а после догнал нарушителя на иномарке.

После очевидец вызвал на мсето происшествия полицию и передал виде, а также поделился о произошедшем в соцсетях.

По словам руководителя отделения пропаганды Госавтоинспекции Тюменской области, ДТП действительно было. На место выезжали сотрудники ГИБДД. Они взяли у всех объяснения, оформили документы. Добавим, что от медицинской помощи пострадавший мужчина отказался. Судя по видео, серьезных травм он не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU