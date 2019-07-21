«Точка роста» заработают в школах Тюменского района в сентябре

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-21T11:02:04+03:00

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Восемь центров цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» откроются в рамках федерального проекта «Современная школа». В столичном они будут функционировать на базе Богандинских №1 и № 2, Винзилинской, Ембаевской, Московской, Переваловской, Червишевской и Чикчинской школ. Всего по Тюменской области таких центров будет 28.

В «Точке роста» на базе школы п. Винзили будут проводиться такие внеурочные занятия, как факультативный курс «Офисные приложения», курс «В нано мастерской», IQ-лаборатория «О! Эврика!». В Московской школе запланировали работу лаборатории, предполагающей изучение языка программирования, создание мультфильмов и работу в программе для детей и подростков «Scratch».

Центр в с. Ембаево запустит школу блогера в рамках внеучебной деятельности, по направлению «Технология» школьники будут работать с программами графического дизайна, осваивать 3D-моделирование и создавать орнаменты, украшения, элементы декора, костюма и интерьера.

«Job-кафе» будет действовать в «Точке роста» с. Перевалово. Идея – в лучших традициях лозунга «развлекая, создавай», совмещать приятное с полезным. Проект разработан и будет проводиться вместе с родительским сообществом школы. Здесь же, в Переваловской школе, на месте библиотеки на первом этаже будут организованы «Инкубатор проектов» и шахматная гостиная, на втором - кабинеты формирования цифровых и гуманитарных компетенций с отдельными зонами работы с ручным инструментом и 3D-моделирования. В коворкинг-зоне расположатся мини-лекторий, медиазона и мягкая зона для отдыха.

На финишной прямой – ремонт и брендирование площадок для «Точки роста» в Богандинской школе №1, осталось оборудовать зоны необходимым техническим оснащением. Планируется, что центры будут плотно взаимодействовать друг с другом и другими учебными учреждениями.

Так, намечается совместная работа Богандинской школы №1, Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий и школы юного краеведа «Тюменский следопыт». В планах - участие во Всероссийском открытом онлайн-уроке «Проектория» и «Уроки настоящего», Всероссийском профориентационном проекте «Билет в будущее» и международном онлайн-квесте «Сетевичок». Начало работы всех «Точек роста» в Тюменском районе запланировано на сентябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU