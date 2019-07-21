2019-07-21T09:16:27+03:00
Общество

В Упорово выпускают уникальные для России картофельные шарики

Они изготавливаются из пюре
Алена Кульмухаметова
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В Упорово выпускают уникальные для России картофельные шарики. Фото с сайта pixabay.comВ Упорово выпускают уникальные для России картофельные шарики. Фото с сайта pixabay.com
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Агрофирма КРиММ из Упоровского района продолжает осваивать новые технологии и выводит на рынок новые, уникальные для российского рынка, продукты.

В пресс-службе правительства Тюменской области сообщают, что сейчас агрофирма освоила производство картофельных шариков Fresh Cut (свежая нарезка). Произошло это благодаря началу работы нового завода по переработке картофеля. -По словам генерального директора агрофирмы Геннадия Рязанова, шарики - картофельный премиум-продукт, - говорит. Они изготавливаются из пюре. Сейчас уже смело можно говорить, что наши эксперименты по различным способам переработки картофеля удались.

Помимо выращивания и переработки основной культуры в этом году в КРиММе надеются на хороший урожай рапса.

- Эксперименты с выращиванием рапса на полях юга Тюменской области прошли удачно. Это интересная культура, полезная и широко применяемая в технических и пищевых целях. Не зря её называют растением будущего. В этом году под рапс мы выделили 8 тысяч гектар и ожидаем достойный урожай, - отметил Геннадий Рязанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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