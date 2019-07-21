2019-07-21T08:26:26+03:00
Общество

Стадо породистых коров переехало из Кургана в Уватский район

В одном рейсе задействовали от четырех до шести скотовозов
Алена Кульмухаметова
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Стадо породистых коров переехало из Кургана в Уватский район. Фото с сайта pixabay.comСтадо породистых коров переехало из Кургана в Уватский район. Фото с сайта pixabay.com
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В Уватский район завезли 900 чёрно-белых коров породы абердин-ангусская. Ферма для породистых буренок откроется в Ивановском сельском поселении.

Племенной завод ООО «Суерь» ранее базировался в Кургане, но было принято решение перенести племенной с кот в Тюменскую область.

По словам инвестора, директора племенного завода Валерия Шмакова, скот перенес дорогу лучше, чем ожидалось.

- Телят с коровами разлучать нельзя. Но, чтобы взрослый скот не растоптал маленький, пришлось сначала привезти телят, а потом отдельно матерей. В одном рейсе задействовали от четырех до шести скотовозов. Всего завезли 900 голов, сказал он.

Сейчас предприятие займется заготовкой кормов, а затем обустройством фермы около деревни Остров на территории Ивановского сельского поселения. В Уватском районе хорошие угодья. Климат такой, что засушливых дней меньше, влажность выше. Качество травы радует. А для скотоводов это является самым важным.

В декабре 2018 года ООО «Суерь» подтвердило статус племенного завода. На постоянной основе сотрудничает с Оренбургским институтом мясного скотоводства, в планах – наладить работу с институтом Северного Зауралья, сообщает ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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