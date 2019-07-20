СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-20T17:40:13+03:00

В тюменском «Спутнике» прошёл квест по поиску кейса с ценными сведениями. Фото с сайта pixabay.com

Всю смену ребята будут вовлечены в общую игру

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Третьего июля, после небольшого отдыха, тюменский детский центр «Спутник» открыл вторую смену для ребят из Сорокинского, Аромашевского, Ишимского районов, а так же из городов Ишима, Тюмени и Тобольска.

По информации департамента социального развития Тюменской области, всю смену ребята будут вовлечены в общую игру. По «легенде» квеста из штаба пропал кейс с ценными историческими сведениями, без которых праздник не состоится.

От главнокомандующего поступило важное поручение, для его выполнения организованы четыре поисковые экспедиции: «Сыщики с Авито», «Долетим без проблем», «ПБК» (Поисковые Братцы Кролики) и «Молния», которым в течении 21 дня предстоит выполнить различные задания, чтобы найти кейс с историческими сведениями и сделать праздник возможным.

Общее дело поможет ребятам весело провести каникулы, стать более спортивными, обрести уверенность в своих силах и найти новых друзей.

ИСТОЧНИК KP.RU