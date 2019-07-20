На мосту Мельникайте в экипаж ДПС врезалась «Киа»

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-20T11:34:40+03:00

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Утром 20 июля на мосту Мельникайте, рядом с ТЦ «Премьер» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель иномарки въехал в автомобиль экипажа ДПС, двигающийся в попутном направлении.

Дорожная авария обошлась без пострадавших. По предварительной информации, в отечественный автомобиль стражей порядка «влетел» водитель белого «Киа Рио» по причине несоблюдения дистанции и скоростного режима. Автомобиль инспекторов изрядно пострадал. У него в хлам разбит задний бампер, смят багажник, повреждена задняя дверь и от удара выбито заднее стекло в салоне. В качестве поддержки к полицейским прибыли ещё два экипажа со стражами порядка.

Пользователи соцсети ВКонтакте стали активно обсуждать новость и злорадствовать по поводу аварии.

«Бедолагу на «Киа» теперь на пожизненно закроют, как он посмел?», «Бедный водитель «Киа». Мы будем помнить тебя», «А где водитель «Киа»? Его там на органы уже разбирают?» - пишут тюменцы.

Однако за стражей порядка заступились сознательные горожане:

- В Тюмени очень порядочные ДПСники. Ну мне пока никакие подстав, вымогательств денег, слава богу, не встречалось. Поэтому грех им что-то высказывать, - комментирует подписчик группы «ЧС Тюмень» в соцсети Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU