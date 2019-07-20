Обновленные классы школы искусств ждут юных омутинцев в сентябре

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-20T09:26:20+03:00

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Четыре миллиона 850 тысяч рублей направлено из бюджета Омутинского муниципального района на капитальный ремонт Детской школы искусств. Обучающиеся там таланты смогут оценить обновлённые классы уже в начале сентября.

По словам директора Омутинской детской школы искусств Тамары Мешалкиной, капитальный ремонт здание не видело с 1989 года. Три года назад укрепили фундамент школы, затем поменяли кровлю, внешнюю обшивку здания и установили пластиковые окна. С середины июня этого года начался капремонт внутри школы. Закончится ремонт до сентября.

Разработчики проекта провели перепланировку классов. Увеличится площадь мастерских для юных художников. Все внутренние коммуникации: водоснабжения, водоотведения, электричество, пожарная сигнализация будут заменены. Стены, потолки, пол, лестница на второй этаж, двери – обновятся.

Также подвергнут реконструкции камерный концертный зал. Будет сделан красивый подиум, на полу уложат паркет, установят кондиционер. В художественной мастерской появится кондиционер и водопровод.

В Омутинской школе искусств трудятся пять преподавателей, числится 390 детей, из них 150 школьников посещают Детскую школу искусств, остальные осваивают азы художественного, музыкального и хореографического мастерства на базе общеобразовательных школ, ИА «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU