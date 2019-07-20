2019-07-20T06:22:44+03:00
Общество

Тюменцам расскажут, как снимать красивые фотографии

Секретами мастерства поделится профессиональный фотограф
Алена Кульмухаметова
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Тюменцам расскажут, как снимать красивые фотографии. Фото с сайта pixabay.comТюменцам расскажут, как снимать красивые фотографии. Фото с сайта pixabay.com
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В конце июля, 26 числа, тюменцам раскроют секреты фотомастерства. Профессиональный фотограф Максим Борисов расскажет слушателям как достичь успеха в коммерческих проектах, о современной фотографии и о том, как правильно ставить цели, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Максим занимается свадебной и семейной фотографией уже десять лет, а с 2014 года преподает в фотошколе и школе телевидения, проводит индивидуальные мастер-классы и воркшопы, ведет преподавательскую деятельность по курсу «фотограф-специалист». Фотограф помнит, как многого он не понимал, когда начинал заниматься фотосъемкой. По словам Максима, в начале своего профессионального пути он не знал, с чего начать и куда будет правильным двигаться в первую очередь.

Мастер-класс поможет начинающим фотографам и тем, кто хочет начать изучать фотографию, разложить базовые понятия по полочкам и увидеть картину в целом. Зарегистрироваться на событие можно на сайте TMN-id: https://clck.ru/H6Xhz Встреча пройдет в мультицентре «Моя территория» (Ванцетти, 1). Начало в 18:30, вход свободный по предварительной регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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