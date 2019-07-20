2019-07-20T05:48:52+03:00
Общество

Погода в Тюмени 20 июля: летний зной, гроза и дождь

Вечером ветер сменит направление и станет прохладнее
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 20 июля: летний зной, гроза и дождь. Фото с сайта pixabay.comПогода в Тюмени 20 июля: летний зной, гроза и дождь. Фото с сайта pixabay.com
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Утро субботы 20 июля в Тюмени начнётся с ясной и жаркой погоды. После обеда набегут облака, ожидается дождь и гроза. Ветер южный, юго-восточный, северо-западный 1-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +24, +30 градусов.

В Тюменской области переменная облачность. Местами небольшой дождь, в западных районах дождь умеренный. В отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +27,+32 градусов.

По народному календарю сегодня – Авдотья сеногнойка. Так её прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель, а от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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