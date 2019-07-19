2019-07-19T16:25:11+03:00
Общество

Тюменские учителя, подготовившие стобалльников по ЕГЭ, получат премии

Распоряжение о выделении средств подписал губернатор региона
Вадим Бегун
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Тюменских учителей наградят премией. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.Тюменских учителей наградят премией. Фото - пресс-служба губернатора Тюменской области.
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Глава региона наградит тюменских учителей, которые подготовили стобалльников, премией в размере 100 тысяч рублей. Всего таких педагогов 46.

– Будущее региона связано с будущим молодого поколения. И здесь самое главное – это образование. С каждым годом растет ценность интеллектуального ресурса. У нас очень много талантливых детей. Задача региональной власти – создавать условия для того, чтобы они могли реализовать свой потенциал и успешно применять полученные знания здесь, в Тюменской области, – заявил Александр Моор на заседании президиума регионального правительства.

Стало известно, что впервые в Тюменской области денежной премией в размере 100 тысяч рублей поощряли учителей еще в 2017 году. В нынешнем году премируют 46 педагогов, а в прошлом году их было 28. В этом году наивысший балл по итогам набрали 64 выпускника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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