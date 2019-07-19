Тюменец переоформил дорогую иномарку на молодую жену, чтобы не платить алименты своим детям

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-19T15:29:11+03:00

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В Тюмени местный житель переоформил «БМВ» на вторую жену. Все ради того, чтобы не платить алименты детям от первого брака.

Сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы провели в Тюмени рейд, в ходе которого задержали порядка 170 автомобилей должников.

– Один из них переписал свою немецкую иномарку на вторую молодую супругу. Она как раз сидела рядом и была неприятно удивлена информацией об алиментах в размере двести тысяч рублей. В принудительном порядке мужчина был доставлен в отдел судебных приставов, где ему вынесли постановления об ограничении прав на управление автотранспортом, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там добавили, что в ходе рейда произошел еще один интересный случай. Так, один из водителей бросил на обочине автомобиль после того, как его попросили остановиться. Позже оказалось, что мужчина просто уехал на такси, чтобы не выяснять отношения с приставами и гаишниками.

ИСТОЧНИК KP.RU