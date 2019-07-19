УМВД Тюменской области проверит обращение полицейских из Голышмановского отдела

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-19T15:11:48+03:00

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Письмо сотрудников Голышмановского районного отдела полиции, которые ранее обвинили свое руководство в кумовстве и коррупции, не осталось незамеченным в Тюмени. Все описанные в сообщении факты будут проверены.

– Изложенные в обращении материалы взяты во внимание руководством управления МВД. Данные будут проверены. В настоящее время создана комиссия из числа представителей собственной безопасности, инспекции по личному составу и иных служб. Данная группа в ближайшее время выедет в территориальный орган, – рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Тюменской области Светлана Новик.

Напомним, ранее в группе «Омбудсмен полиции» социальной сети «ВКонтакте» появилось обращение сотрудников полиции Голышмановского районного отдела полиции. Они жаловались на произвол со стороны начальника, якобы тот заставляет подчиненных мыть полы, к тому же, часть премий кладет себе в карман.

ИСТОЧНИК KP.RU