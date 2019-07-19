2019-07-19T13:31:37+03:00
Общество

«Для нашей семьи это будет уроком»: в Тюмени маленькая девочка кричала о помощи с балкона

Отцу не с кем было оставить своих детей
Вадим Бегун
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В Тюмени маленькая девочка кричала о помощи с балкона. Фото - Федор Косарев.В Тюмени маленькая девочка кричала о помощи с балкона. Фото - Федор Косарев.
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В Тюмени маленькая девочка кричала о помощи с балкона жилого дома по адресу: улица Артамонова, 4. Очевидцы тут же вызвали полицию. Оказалось, что ребенок остался дома совсем один.

– Сразу после поступления по этому адресу выехал участковый. Ему удалось связаться с родителями девочки, он попросил их приехать, – рассказали в управлении МВД по городу Тюмени. От очевидцев стало известно, что сосед семьи общался через дверь с девочкой, чтобы та не ходила на балкон. Помощь спасателей не понадобилась – жильцы сами демонтировали дверь в квартиру.

Позже в социальных сетях высказался сам отец маленькой девочки. Мужчина отметил, что с маленькой девочкой была ее старшая сестра, которая вышла на улицу, после того, как он отъехал по работе.

«Это мы младшую научили кричать о помощи, когда ей она нужна, и я горжусь, что она так и поступила. Мне искренне жаль, что все так обернулось, я очень рад, что закончилось все благополучно! Для нашей семьи это будет уроком», – написал тюменец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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