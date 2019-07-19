2019-07-19T13:43:39+03:00
Звезды

День города Тюмени - 2019: известный рэпер выступит на сцене у Набережной

Рассказываем, где и во сколько пройдет опен-эйр и хип-хоп фестиваль в День города 2019 года
Вадим Бегун
Поделиться:
Известный рэпер выступит на набережной в День города 2019 года. Фото предоставлено пресс-службой администрации города ТюмениИзвестный рэпер выступит на набережной в День города 2019 года. Фото предоставлено пресс-службой администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

В Тюмени продолжается подготовка ко Дню города. Жителей города в июле 2019 года ждет немало сюрпризов. В программе мероприятий запланированы опен-эйр и фестивали хип-хопа.

Так, горожан и гостей города своим выступлением порадует известный исполнитель фристайла RE-pac, и это далеко не все приглашенные знаменитости. По информации департамента культуры администрации города Тюмени, в 20.30 на сцену, установленную на набережной, выйдет исполнитель фристайла RE-pac, в 21.00 – группа MAD TWINZ, а в 22.00 зажигать толпу начнет Dj Tarantino.

– Тюменские коллективы также примут участие в выступлениях – горожане услышат песни в исполнении вокальных групп «Арабелла» и Коsмос. А откроется праздник у реки Туры спектаклем-квартирником, посвященным творчеству Владимира Высоцкого. Артисты Молодежного театра «Ангажемент» покажут постановку, которая никого не оставит равнодушным. Начнется она в четыре часа дня, – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в этот день собравшихся ожидает и хип-хоп. На фестивале уличной музыки и танцев будут представлены различные направления этого жанра. Интересно, что каждый житель города может стать участником фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области обнаружили тайники с четырьмя килограммами наркотиков
«Для нашей семьи это будет уроком»: в Тюмени маленькая девочка кричала о помощи с балкона
В Тюмени осуждена банда мошенников, обокравшая банк на крупную сумму
Тобольских чиновников обязали выделить землю многодетной матери после семи лет отказов
Рабочего придавило колесом от трактора в Тюменской области
Известного тюменского застройщика оштрафовали за незаконную рекламу
У тюменца изъяли крупную партию экстази при попытке продать наркотики
Пьяный рецидивист с ножом напал на сотрудницу магазина в Тюмени
В Тюмени никак не могут найти подрядчика для строительства дома для полицейских
Двух тюменцев отстранили от управления авто во время сплошной проверки ГИБДД
Тюменцам предлагают обсудить проекты пешеходных переходов
С криками бросился к своему внедорожнику: бизнесмен из Тюмени полтора часа прятался в машине от приставов
Тюменцы задолжали за услуги ЖКХ почти миллиард рублей
На бывшего гендиректора Антипинского НПЗ завели уголовное дело
В Тюмени трактор перепахал 30 гектаров конопли