2019-07-19T11:36:17+03:00
Общество

Известного тюменского застройщика оштрафовали за незаконную рекламу

Предприятие прямо на автомобиле разместило объявление о продаже квартир
Вадим Бегун
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Тюменский застройщик нарушил рекламное законодательство.Тюменский застройщик нарушил рекламное законодательство.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени антимонопольщики оштрафовали АО «Сибстройсервис», которое является одним из местных застройщиков. К ответственности привлекли не только его.

– В Тюмени был выявлен автомобиль, переоборудованный вопреки требованиям законодательства под передвижную рекламную конструкцию. Предприятие опровергало свою причастность к этому. Нам все же удалось определить всех нарушителей по делу, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

Оказалось, что рекламодателем являлся «Сибстройсервис». С помощью двустороннего треугольника, возведенного на крыше ГАЗели, общество рекламировало продажу квартир.

На заседании комиссии сотрудники фирмы сообщили, что они заключили с неким бизнесменом договор на доставку корреспонденции по адресам. Однако позже все же выяснилось, что машина предпринимателю не принадлежала. Кроме того, антимонопольщики узнали, что ГАЗель не передвигалась с места долгое время.

По итогам заседания нарушившими рекламное законодательство признаны как рекламодатель, так и ее распространитель вместе с владельцем машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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