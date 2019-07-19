2019-07-19T11:01:13+03:00
Происшествия

Пьяный рецидивист с ножом напал на сотрудницу магазина в Тюмени

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Пьяный тюменец пытался ограбить магазин. Фото - pixabay.com.Пьяный тюменец пытался ограбить магазин. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени ранее судимый местный житель попытался ограбить магазин по улице Демьяна Бедного. Сделать задуманное ему помешала продавщица, которой удалось выбежать на улицу.

– В минувшие выходные злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом сотруднице магазина, попытался завладеть выручкой из кассы. Женщина испугалась за свою жизнь, выбежала на улицу и попросила помощи прохожих. Очевидцы незамедлительно позвонили в полицию. В это время мужчина покинул место преступления и скрылся в неизвестном направлении, – рассказали в пресс-службе управления полиции по городу Тюмени.

В ведомстве добавили, что задержать преступника удалось спустя несколько часов. Им оказался ранее судимый, нигде официально не трудоустроенный 38-летний тюменец. В настоящее время мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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