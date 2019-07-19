2019-07-19T10:25:41+03:00
Общество

В Тюмени никак не могут найти подрядчика для строительства дома для полицейских

МВД отказало двум фирмам из-за плохой деловой репутации и недостаточного опыта
Вадим Бегун
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В Тюмени не могут найти подрядчика для строительства дома для полицейских.В Тюмени не могут найти подрядчика для строительства дома для полицейских.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени никак не могут найти организацию, которая бы возвела дом для сотрудников полиции. Всего на аукцион были поданы две заявки, но им пришлось отказать.

Из материалов, размещенных на сайте госзакупок, следует, что на конкурс было подано две заявки. Одна – от ООО «Арагацстрой», которое предложило выполнить работы за 209,4 миллионов рублей, вторая – от ООО «МСК «СибАгро» с 210,5 миллионами рублей. Начальная же цена контракта составляла 217 миллионов рублей.

Обе заявки были отклонены. Так, заказчику не понравилось, что одна из фирм не соответствует требованиям по наличию опыта, связанного с предметом контракта (нужен был хотя бы один подобный контракт за три года), у другой подкачала деловая репутация.

Напомним, что подрядчик обязан построить 71-квартирный дом для полицейского состава до 15 ноября 2021 года. Дом должен находиться по улице Чайковского, 46 в Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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