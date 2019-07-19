Тюменцы задолжали за услуги ЖКХ почти миллиард рублей

СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-19T08:39:01+03:00

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Жители Тюменской области должны за услуги ЖКХ более 927 миллионов рублей. Такая сумма сложилась на начало июля этого года.

Так, задолженность тюменцев за электроэнергию составляет более 282 миллионов рублей, за теплоснабжение – более 426 миллионов, за воду – порядка 218. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года долги за электричество выросли на 25%, за тепло- и водоснабжение – на 10%.

– Сегодня используются все законные методы воздействия на должников. Один из самых эффективных – система отсуживания задолженности в приказном порядке. На должника подается иск в суд, а судебный приказ взыскатель может сам направить и работодателю, и в банки для списания долгов с банковской карты неплательщика, – рассказали в пресс-службе ЭК «Восток».

Компания рекомендует оплачивать коммунальные услуги вовремя. Производить сверку начислений и оплату можно в личном кабинете на этом сайте, а также по бесплатному номеру телефонной службы поддержки клиентов 8 800 250-60-06 или в офисах предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU