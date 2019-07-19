2019-07-19T08:39:01+03:00
Общество

Тюменцы задолжали за услуги ЖКХ почти миллиард рублей

Энергосбытовая компания рекомендует не затягивать с оплатой коммуналки
Вадим Бегун
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Тюменцы задолжали энергосбытовой компании почти миллиард рублей.Тюменцы задолжали энергосбытовой компании почти миллиард рублей.Фото: Ольга Крыльцова
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Жители Тюменской области должны за услуги ЖКХ более 927 миллионов рублей. Такая сумма сложилась на начало июля этого года.

Так, задолженность тюменцев за электроэнергию составляет более 282 миллионов рублей, за теплоснабжение – более 426 миллионов, за воду – порядка 218. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года долги за электричество выросли на 25%, за тепло- и водоснабжение – на 10%.

– Сегодня используются все законные методы воздействия на должников. Один из самых эффективных – система отсуживания задолженности в приказном порядке. На должника подается иск в суд, а судебный приказ взыскатель может сам направить и работодателю, и в банки для списания долгов с банковской карты неплательщика, – рассказали в пресс-службе ЭК «Восток».

Компания рекомендует оплачивать коммунальные услуги вовремя. Производить сверку начислений и оплату можно в личном кабинете на этом сайте, а также по бесплатному номеру телефонной службы поддержки клиентов 8 800 250-60-06 или в офисах предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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