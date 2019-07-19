2019-07-19T05:00:22+03:00
Общество

Погода на 19 июля в Тюмени: затишье перед бурей

Солнце в этот день будет нещадно палить
Вадим Бегун
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Сегодня тюменцам придется прятаться от солнца.Сегодня тюменцам придется прятаться от солнца.
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Сегодня, 19 июля, в Тюмени осадков не ожидается. К тому же, на небе в этот день не будет ни облачка. Возьмите с собой зонтик, но не от дождя, а чтобы спастись от палящего солнца.

Температура воздуха ночью составит +16 градусов, днем потеплеет до 28 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +29. Вечером столбик термометра опустится до отметки +20 градусов. Ветер южный, переходящий в юго-восточный 1-2 метра в секунду.

В этот день почитается память мученика Ермия. С прежних времен дошла традиция на Ермия варить варенье из черной смородины. Также в этот день почитается память преподобной Макрины (Макриды). В народе говорили, что осень по Макриде надо смотреть: если 19 июля идет дождь, то и осень будет дождливой: «Макрида мокра – и осень мокра».

ИСТОЧНИК KP.RU

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