2019-07-18T14:32:49+03:00
Общество

С начала года в Тюменской области произошло почти 3 тысячи пожаров

Это почти в четыре раза больше, чем за первое полугодие 2018 года
Вадим Бегун
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Проблему пожаров частично может решить установка автономных пожарных извещателей. Фото - пресс-служба ГУ МСЧ по Тюменской области.Проблему пожаров частично может решить установка автономных пожарных извещателей. Фото - пресс-служба ГУ МСЧ по Тюменской области.
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За шесть месяц этого года в Тюменской области произошел 2931 пожар. Это на 233% больше, чем за аналогичный период 2018 года. В МЧС рассказали, почему произошло такое увеличение.

– Это связано с изменением учета пожаров в системе МЧС. Загорания травы и мусора с этого года учитываются как пожары. Погибло 62 человека, в 2018 году – 61. Если общее число погибших осталось на уровне прошлого года, то гибели детей не допущено, в прошлом же году было зафиксировано 5 случаев. Получили травмы всего 76 человек, на пожарах спасено 211 жителей региона, – рассказал начальник управления надзорной деятельности Главного управления МЧС по Тюменской области Алексей Шутов.

Он также сообщил, что основными причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем – 2089. В их числе 305 случаев неосторожного обращения при курении и 31 детская шалость с огнем. По его мнению, одним из самых эффективных способов снизить гибель в частных жилых домах является установка автономных пожарных извещателей. Так, с 2016 года благодаря им было спасено 35 человек, в том числе 20 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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