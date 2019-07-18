В Тюмени полицейские задержали более двух десятков нелегалов

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-18T13:01:15+03:00

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В отдел тюменской полиции доставлены 24 нелегала. Часть из них оштрафуют за нарушения правил въезда на территорию Российской Федерации.

– Тюмени было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал». В ходе рейда в отдел полиции были доставлены 24 человека. При проведении проверки удалось установить факты нарушения иностранными гражданами правил въезда в Российскую Федерацию. Так, десять мигрантов привлечены к административной ответственности, их оштрафовали от двух тысяч до пяти тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что с начала года сотрудники миграционных служб провели более тысячи мероприятий. В ходе операций выявлено более пяти тысяч нарушений. Наложено и взыскано штрафов на сумму более миллиона рублей. Только за шесть месяцев этого года было возбуждено 35 уголовных дел за организацию незаконной миграции, , а за фиктивную регистрацию иностранных граждан в суды направлено 50 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU