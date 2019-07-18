2019-07-18T11:23:03+03:00
Общество

Тюменца лишат всего имущества из миллионных долгов перед банками

Недвижимость мужчины реализуют на публичных торгах
Вадим Бегун
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Тюменец расстанется с имуществом из-за невозможности платить по кредитам.Тюменец расстанется с имуществом из-за невозможности платить по кредитам.Фото: Ольга Крыльцова
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Житель Тюменского региона задолжал банкам более четырех миллионов рублей. Теперь он лишится и денег, и недвижимости, которую приобрел за счет кредитов.

Бердюжский районный суд рассмотрел два гражданских дела в отношении тюменца, по которым в общей сложности с него взыскали более четырех миллионов рублей.

– Гражданин заключил кредитные договора в двух разных банках. Так, в апреле прошлого года в одном из банков он взял более двух миллионов рублей на покупку недвижимости в Свердловской области, во втором – менее, чем через месяц – более полутора миллионов рублей на приобретение квартиры в Тюмени. Сначала он допустил просрочки ежемесячных платежей, а затем и вовсе перестал платить, – рассказали в пресс-службе Бердюжского районного суда.

Там добавили, что теперь тюменец обязан рассчитать с банками. Кроме того, с него взыщут три объекта недвижимости. После имущество неплательщика продадут с публичных торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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