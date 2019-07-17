2019-07-17T15:32:55+03:00
Общество

Показания приборов учета у тюменцев будет принимать робот

Горожанину нужно лишь позвонить по телефону
Вадим Бегун
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Показания приборов учета в Тюмени будет принимать робот. Фото предоставлено пресс-службой АО «Газпром энергосбыт Тюмень».Показания приборов учета в Тюмени будет принимать робот. Фото предоставлено пресс-службой АО «Газпром энергосбыт Тюмень».
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Потребители электроэнергии смогут передавать показания приборов учета посредством голосовых сообщений. На юге Тюменской области запущена система «Голосовой помощник».

– В основу сервиса заложена технология интеллектуального распознавания речи. Информация от клиента обрабатывается в режиме реального времени и автоматически вносится в базу. Потребителю необходимо позвонить по многоканальному номеру +7 900 393-01-77 и следовать голосовым инструкциям, – рассказали в пресс-службе АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

Также там сообщили, что робот попросит назвать лицевой счет, номера приборов учета и четко проговорить показания счетчиков. Интересно, что голосовой помощник будет разговаривать с клиентом до тех пор, пока клиент не даст согласие на обработку информации. Система принимает показания с 15 по 25 число каждого месяца круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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