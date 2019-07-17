В Тюмени ищут сто волонтеров для празднования 75-летия области

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-17T14:26:36+03:00

На роль добровольца подходят молодые люди старше 16 лет

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В Тюмени требуются сто добровольцев старше 16 лет на празднование 75-летнего юбилея области. Сначала им предстоит пройти обучение.

Молодые люди будут работать 17 августа на стадионе «Геолог» с 8 утра до 6 вечера с перерывом на обед. Добровольцев разделят на несколько групп, одна из которых будет оказывать административную поддержку командам, помогать в поиске необходимой информации, ответов на вопросы, а также решать возникающие проблемы.

«Вторая группа будет работать со зрителями, помогать в навигации по объекту и его инфраструктуре. Третья займется потоками людей и будет ориентировать их по площадкам праздника», – следует из сообщения, опубликованного на сайте «Добровольцы России».

Подать заявку в обсуждении можно здесь. Обязательно нужно указать ФИО, возраст и номер телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU