2019-07-17T14:26:36+03:00
Общество

В Тюмени ищут сто волонтеров для празднования 75-летия области

На роль добровольца подходят молодые люди старше 16 лет
Вадим Бегун
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Волонтеры Тюмени помогут отпраздновать 75-летие области. Фото - "Добровольческое движение. Тюменская область".Волонтеры Тюмени помогут отпраздновать 75-летие области. Фото - "Добровольческое движение. Тюменская область".
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В Тюмени требуются сто добровольцев старше 16 лет на празднование 75-летнего юбилея области. Сначала им предстоит пройти обучение.

Молодые люди будут работать 17 августа на стадионе «Геолог» с 8 утра до 6 вечера с перерывом на обед. Добровольцев разделят на несколько групп, одна из которых будет оказывать административную поддержку командам, помогать в поиске необходимой информации, ответов на вопросы, а также решать возникающие проблемы.

«Вторая группа будет работать со зрителями, помогать в навигации по объекту и его инфраструктуре. Третья займется потоками людей и будет ориентировать их по площадкам праздника», – следует из сообщения, опубликованного на сайте «Добровольцы России».

Подать заявку в обсуждении можно здесь. Обязательно нужно указать ФИО, возраст и номер телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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