В Тюмени ищут сто волонтеров для празднования 75-летия области
В Тюмени требуются сто добровольцев старше 16 лет на празднование 75-летнего юбилея области. Сначала им предстоит пройти обучение.
Молодые люди будут работать 17 августа на стадионе «Геолог» с 8 утра до 6 вечера с перерывом на обед. Добровольцев разделят на несколько групп, одна из которых будет оказывать административную поддержку командам, помогать в поиске необходимой информации, ответов на вопросы, а также решать возникающие проблемы.
«Вторая группа будет работать со зрителями, помогать в навигации по объекту и его инфраструктуре. Третья займется потоками людей и будет ориентировать их по площадкам праздника», – следует из сообщения, опубликованного на сайте «Добровольцы России».
Подать заявку в обсуждении можно здесь. Обязательно нужно указать ФИО, возраст и номер телефона.
ИСТОЧНИК KP.RU