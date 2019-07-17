2019-07-17T14:04:11+03:00
Происшествия

В Тюмени ищут таксиста, сбившего на пешеходном переходе подростка

Юноша не нарушал правила
Вадим Бегун
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В Тюмени таксист сбил подростка. Фото - Екатерина Милых.В Тюмени таксист сбил подростка. Фото - Екатерина Милых.
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В Тюмени разыскивают разыскивает водителя машины, который скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла вчера, 16 июля, около 23.00

«Автомобилем «Рено Логан» на улице Монтажников в Тюмени сбит молодой человек, переходивший улицу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. После наезда на человека водитель авто уехал с места происшествия», – говорится в сообщении Госавтоинспекции по Тюменской области.

В результате ДТП 16-летний парень получил травму обеих стоп. Со слов пострадавшего, на автомобиле нанесена наклейка «Яндекс такси». Очевидцев происшествия ГИБДД просит обратиться по телефонам: 79-46-52, 8-922-633-31-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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