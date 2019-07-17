2019-07-17T11:59:58+03:00
Общество

В Тюменской области закупят 22 новых школьных автобуса

Денежные средства будут выделены из регионального бюджета
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области закупят 22 новых школьных автобусаВ Тюменской области закупят 22 новых школьных автобусаФото: Татьяна Коркина
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Из бюджета Тюменской области выделят денежные средства на закупку новых школьных автобусов, выполнение ремонтных работ в школах и детсадах и на решение других задач национального проекта «Образование». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в связи с оптимизацией сети образовательных учреждений и увеличением количества учеников существует потребность в новых школьных автобусах.

Боле 95 рублей из бюджета потратят на закупку 22-х автобусов марки ПАЗ, «Луидор» и КАВЗ, которые и закроют необходимость в автобусах. Также благодаря субсидии будет капитально отремонтирована кровля в тюменской школе №70, расположенной по ул. Гнаровской, 3.

Планируют закупить и мебель, оборудование и инвентарь для кабинетов единого образовательного пространства «Точка роста», которое откроется в сентябре 2019 в 21-м муниципальном образовании Тюменской области. Мероприятие пройдёт в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Кроме того, средства пойдут на создание и обеспечение деятельности центра опережающей профессиональной подготовки в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» и центров непрерывного повышения мастерства педагогических работников. Эти центры предусмотрены региональным проектом «Учитель будущего». За счёт средств федерального и областного бюджета будут покрыты расходы на оснащение мебелью и оборудованием, в рамках соглашений, заключённых правительством Тюменской области и Министерством просвещения РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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