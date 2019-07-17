В Тюменской области отремонтируют несколько мостов в рамках национального проекта

СЕГОДНЯ 11:46 2019-07-17T11:46:38+03:00

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Ремонтные работы на нескольких мостах Тюменской области включены в программу нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. Как сообщили в ГУС Тюменской области, первым будет отремонтирован тюменский стальной мост на ул. Челюскинцев, строительство которого продолжалось с 1956 по 1961 годы.

Последний капитальный ремонт моста проводился 25 лет назад. Тогда его закончили с опережением графика, а металлоконструкции поставлял специализированный курганский завод. В 2015 году у моста на Челюскинцев появился дублёр – его строительство заняло чуть больше года. С тех пор по старому мосту автомобили двигались в одностороннем порядке в сторону Заречных микрорайонов, а по новому – в сторону города. По мнению дорожников, новая схема движения сократила время пути в час-пик на 30% и снизила нагрузку.

С 16 июня на мосту закрыто движение на время проведения ремонтных работ, т.к. со временем мост всё равно потребовал ремонта. В настоящее время дорожники меняют покрытие, барьерные ограждения, обновляют покрытие тротуаров. Ремонтирую и опоры, обновляют покраску металлических пролетных строений. Так что отныне из косметического ремонт превратился в полноценный. Бюджет нацпроекта с дополнительными выделенными средствами позволит провести работы в полном объёме до 15 ноября.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что в преддверии сезона отпусков и, как следствие, увеличении дорожного трафика в рамках нацпроекта обновлено дорожное покрытие на автотрассе «Тюмень – аэропорт». Перед стартом «АрМИ-2019» отремонтирована автодорога «Подъезд к п. Андреевский». Кроме того, завершён ремонт на шести километрах дороги Тюмень – Каменка – граница Свердловской области. Завершается ремонт участков дороги Тюмень – Нижняя Тавда, Московский – Дербыши, Богандинский – Червишево – Чаплык.

ИСТОЧНИК KP.RU