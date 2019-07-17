В Тюменской области откроется Центр оценки профмастерства и квалификаций педагогов

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-17T09:27:06+03:00

Свои двери он распахнёт уже в сентябре 2019 года

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Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Тюменской области откроется в Тюмени уже в сентябре 2019 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор в рамках реализации национального проекта «Образование».

На базе центра во время добровольной независимой оценки будут определять степень развития профессионального мастерства педагогов, которые работают с детьми всей Тюменской области. Результаты проведённой диагностики лягут в основу индивидуального образовательного маршрута каждого конкретного учителя. Профессиональный экзамен будет проводиться по единым контрольно-измерительным материалов при сопровождении экспертов.

Ещё одной важной функцией учреждения станет пробное тестирование педагогических работников перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, а также для сертификации программ дополнительного профессионального образования.

Для исполнения майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта 12-ти национальных проектов (демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт). Их планируется реализовать до 2024 года.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что Губернатор Александр Моор дал поручение подготовить проект распоряжения о денежных премиях учителям, чьи воспитанники сдали ЕГЭ на 100 баллов. Поощрения от главы региона получат 64 педагога Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU