Охраннику тюменского детсада грозит два года тюрьмы за ложный донос

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-17T09:28:26+03:00

Тюменка придумала историю об ограблении и может сесть за это в тюрьму. Фото: Ольга Крыльцова

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Тюменка, работающая охранникам детского сада, соврала полицейским о том, что ее ограбили. Синяки на теле женщины обнаружил отец одного из детей. Он обратился в правоохранительные органы.

В полицию областной столицы поступило сообщение от местного жителя. Мужчина сообщил, что в отношении сотрудника тюменского детского сада совершено противоправное деяние.

– В день обращения в детский сад за сыном приехал мужчина. Он заметил у охранницы очевидные признаки телесных повреждений. Женщина в свое оправдание решила придумала историю о том, что ее ограбили. Якобы незнакомец похитил у нее сумку и скрылся в неизвестном направлении, – рассказали в управлении МВД по городу Тюмени.

Сотрудникам полиции удалось выявить факт ложных сведений о совершенном преступлении. На самом деле женщина самостоятельно получила бытовую травму, но побоялась осуждения окружающих. По этому факту возбуждено уголовное дело. Тюменке грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU