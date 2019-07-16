В регионе дан старт масштабному проекту «Тюменский дворбэнд»

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-16T17:10:23+03:00

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В Тюменской области при финансовой поддержке регионального департамента культуры в рамках поддержки СО НКО и реализации национального проекта «Культура» реализуется новый проект «Тюменский дворбэнд». Каждый четверг и воскресенье, в течение всего лета, в тюменских дворах будут организованы творческие мероприятия для жителей города. Чтобы «дворбэнд» приехал в ваш двор, нужно оставить заявку в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».

Первым двором, куда приехал «дворбэнд», стал двор по ул. Западносибирской. Жители микрорайона приняли участие в мастер-классе по исполнению песен под гитару тюменским автором-исполнителем Александром Соловьёвым, а организатором мероприятия выступил детский центр «Грин-Ландия». Цель программы – поддержка, развитие и популяризация авторской песни, приобщение детей и молодёжи к жанру музыкальной поэзии.

По словам директора центра Павла Притупы, проект «Тюменский дворбэнд» помогает детям и родителям организовать совместны досуг во время летних каникул.

- Очень много детей, которые проводят свои летние каникулы во дворах, а наш проект помогает сделать их отдых интересным и содержательным. Мы формируем культуру досуга не только у детей, но и у родителей. Многие родители с удовольствием исполняют всеми любимые песни. В этом году вместе с тюменцами мы разучим и исполним песню про наш город «Мы по городу пройдем не впервой», которую все вместе исполним на заключительном мероприятии в августе, - подчеркнул он.

Завершающим событием проекта станет фестиваль авторской песни для дворовых исполнительских коллективов, приуроченный к 75-летию Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU