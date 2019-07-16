Известную риэлтерскую компанию Тюмени оштрафовали за нарушение законодательства

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-16T15:18:58+03:00

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Компания «Этажи – Западная Сибирь» и ее бывший руководитель оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства. Они обязаны были при заключении трудового договора с гражданином, который ранее трудился на госслужбе, в десятидневный срок сообщить бывшему работодателю о заключении такого договора.

– В ноябре прошлого года в ООО «Этажи-Западная Сибирь» пришел работать гражданин, ранее занимавший должность в управлении Министерства юстиции по Тюменской области. Однако в нарушение закона компания не направила в установленный срок уведомление прежнему работодателю о приеме его на работу, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Там добавили, что в отношении организации и его бывшего руководителя были возбуждены административные дела. Так, «Этажи-Западная Сибирь» были оштрафованы на 100 тысяч рублей, а должностное лицо – на 20 тысяч.

Генеральным директором ООО "Этажи - Западная Сибирь", согласно открытым источникам, является Павел Карнаухов. Однако известно, что со дня открытия компанией руководит Ильдар Хусаинов.

ИСТОЧНИК KP.RU