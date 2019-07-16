2019-07-16T11:28:51+03:00
Происшествия

В Тюмени назвали самые распространенные преступления среди подростков

По статистике, в областном центре молодые люди стали меньше переступать черту закона
Вадим Бегун
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В Тюмени произошло 17 раз подростки угоняли авто в этом году. Фото - pixabay.com.В Тюмени произошло 17 раз подростки угоняли авто в этом году. Фото - pixabay.com.
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В первом полугодии 2019 года в Тюменской области уровень подростковой преступности снизился на 9,6%. А самым частым преступлением остаются кражи.

Согласно статистике, за шесть месяцев этого года на территории области зарегистрировано 233 преступления, которые совершили несовершеннолетние. Это на 25 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Снижение на 3,8% произошло в Тюмени, Ишима – на 50% – в Ишиме. На прежнем уровне осталась подростковая преступность в Вагайском, Уватском муниципальных районах, а также в Ялуторовске. Ни одного злодеяния не совершено молодыми людьми в Армизонском, Аромашевском, Сладковском и Омутинском муниципальных районах. К сожалению, не удалось добиться снижения в Тобольске, Абатском, Викуловском, Исетском и других округах, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что больше всего подростки промышляют кражами в торговых центрах и грабежами сотовых телефонов. На третьем месте угоны, преимущественно в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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