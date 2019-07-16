Самолеты тюменского авиационного клуба пойдут с молотка для погашения долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-16T09:45:34+03:00

Предприятию предстоит выплатить около 4 миллионов рублей, накопившихся с 2016 года

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Судебные приставы-исполнители Ялуторовского районного отдела наложили арест на шесть самолетов, принадлежавших образовательному учреждению «Тюменский АСК ДОСААФ России». Дело в том, что организация никак не может рассчитаться со своими работниками по заработной плате.

Как оказалось, организация не выдавала зарплату с 2016 года. В итоге 29 человек обратились в суд за справедливостью.

– Задолженность клуба составляет около 4 миллионов рублей. В феврале этого года нами уже была проведена реализация парапланов и снегоходов, принадлежавших ему. Тогда удалось погасить часть долга, а именно 400 тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там добавили, что если должник не предпримет меры по полному погашению задолженности, то в течении 10 дней на оценку будут выставлены ЯК-18, ЯК-52, три самолета АН-2 и один ТР-301.

ИСТОЧНИК KP.RU