Безработный тюменец решил заработать на жизнь хищением деталей от трактора

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-16T07:00:36+03:00

Тюменец решил заработать на жизнь и похитил детали от трактора. Фото - pixabay.com.

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Житель Тюменской области украл детали от трактора. Безработный мужчина так зарабатывал себе на жизнь.

В дежурную часть МО МВД России «Голышмановский» поступило заявление от руководителя сельскохозяйственного предприятия, находящегося в одной из деревень округа. Он сообщил, что из складского помещения неизвестный похитил комплектующие детали от сельхозтехники. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.

– По горячим следам задержали 22-летнего неработающего местного жителя. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что ночью подошел к складу, отогнул лист каркасной стены помещения и похитил комплектующие детали от сельхозтехники. Украденное спрятал в кустах, расположенных неподалеку, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Там добавили, что детали он планировал сдать в пункт приема металлолома, а деньги потратить на собственные нужды. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU