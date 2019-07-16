Безработный тюменец решил заработать на жизнь хищением деталей от трактора
Житель Тюменской области украл детали от трактора. Безработный мужчина так зарабатывал себе на жизнь.
В дежурную часть МО МВД России «Голышмановский» поступило заявление от руководителя сельскохозяйственного предприятия, находящегося в одной из деревень округа. Он сообщил, что из складского помещения неизвестный похитил комплектующие детали от сельхозтехники. Сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.
– По горячим следам задержали 22-летнего неработающего местного жителя. Молодой человек сознался в содеянном и рассказал, что ночью подошел к складу, отогнул лист каркасной стены помещения и похитил комплектующие детали от сельхозтехники. Украденное спрятал в кустах, расположенных неподалеку, - рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Там добавили, что детали он планировал сдать в пункт приема металлолома, а деньги потратить на собственные нужды. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU