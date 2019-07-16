2019-07-16T05:40:22+03:00
Общество

Более ста тюменцев выполнили нормативы ГТО на пляже

Жители города приняли участие в мероприятии, несмотря на жару
Вадим Бегун
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Тюменцы выполняли нормы ГТО прямо на пляже. Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.Тюменцы выполняли нормы ГТО прямо на пляже. Фото - департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
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На базе отдыха «Верхний Бор» впервые прошло новое направление проекта #спортивныйзаряд под названием #ГТОнапляже. Более ста человек изъявили желание выполнить нормативы в первый день проекта.

– «ГТО на пляже» – это возможность для отдыхающих на базе отдыха выполнять нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» каждые выходные (кроме дождливых) с 13.00 до 16.00 часов. Принимают нормативы специалисты Центров тестирования «ГТО». Они же могут проконсультировать отдыхающих и рассказать о нормативах для каждой возрастной ступени. Работа инструкторов продлится до 1 сентября, – рассказал на открытии проекта начальник отдела по спорту департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Сергей Борисевич.

Напомним, #спортивныйзаряд – это бесплатные зарядки для всех желающих, которые проходят на различных площадках города по вторникам, пятницам и по выходным дням. Расписание можно узнать на портале «Тюмень – наш дом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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