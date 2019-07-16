2019-07-16T06:20:09+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как защититься от жары

Горожанам лучше сидеть дома
Вадим Бегун
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Тюменцам дали рекомендации, что делать в жару.Тюменцам дали рекомендации, что делать в жару.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени на этой неделе установилась жаркая погода. Горожанам решили подсказать, как защититься от пекла.

– Рекомендуется соблюдение ряда простых, но эффективных профилактических мер. Так, нужно ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. Помещения необходимо проветривать – приоткрыть форточки и дополнительно включить вентиляторы. На улице следует надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками, – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Тюменской области.

Также там сообщили, что в жару необходимо отказаться от жирной пищи, свести к минимуму потребление мяса, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания.

Кроме того, рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов и витаминизированных напитков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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