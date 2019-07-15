Полуголая женщина, купающая в фонтане в центре Тюмени, возмутила горожан

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-15T16:05:16+03:00

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Женщина в купальнике, которая плескалась в фонтане у тюменского драмтеатра, разозлила горожан. Видео залили в социальные сети, комментаторы, по их словам, были в шоке от увиденного.

«Я поражаюсь тому, что в нашем городе, нисколько не курортном, люди позволяют себе ходить в пляжных шортах и майках в общественных местах. А тут в центре города взрослые люди в купальнике возле фонтана отдыхают. Даже в курортном городе в таком виде появится не на пляже – уже моветон. Никакой культуры не осталось», – пишет Валерия Мелешкина.

Ее поддержала тюменка Светлана Исаева: «Не пойму почему голые барышни, да и дети тоже, в самом сердце Тюмени, у драмтеатра сверкают своими телами? Это откуда такие дикари?»

Мужчины же не были против подобного действа. «Тем, кому не нравится, завидуйте молча. Просто строите из себя интеллигентов, а на самом деле вы унылые и закомплексованные», – заявил он горожанам.

Напомним, в выходные в Тюмени стояла жаркая погода. Термометры показывали около 30 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU