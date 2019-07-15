2019-07-15T15:26:06+03:00
Общество

Тюменские автоинспекторы проверят, как водители междугородних автобусов соблюдают ПДД

Лихачей проконтролирует сам руководитель областного ГИБДД
Вадим Бегун
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Водителей автобусов проверят тюменские гаишники.Водителей автобусов проверят тюменские гаишники.Фото: Ольга Крыльцова
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Рейдовое мероприятие по безопасности пассажирских перевозок пройдет на 317-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. Завтра, 16 июля, водители автобусов будут особенно осторожны.

– Автоинспекторы и представители государственного автодорожного надзора точечно проконтролируют соблюдение ПДД водителями автобусов, наличие и показания тахографов, соблюдение режима труда и отдыха водителями, наличие необходимых лицензий на пассажирские перевозки, – рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, добавив, что в мероприятии примет участие руководитель ведомства Александр Селюнин.

Там также напомнили, что в этом году на территории региона произошло 166 дорожно-транспортных происшествий при перевозке пассажиров автобусами. В них погибли 6 человек, 244 были ранены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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