2019-07-15T14:16:31+03:00
Общество

Работодатели выплатили тюменцам зарплаты на полмиллиарда рублей

Работа по защите трудовых прав продолжается
Вадим Бегун
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Тюменские предприятия гасят долги по зарплате.Тюменские предприятия гасят долги по зарплате.Фото: Ольга Крыльцова
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На сумму более 468 миллионов рублей были погашены долги тюменскими предприятиями за шесть месяцев этого года. Среди них – организации, проходящие процедуру банкротства.

– В первом полугодии выявлено 2715 нарушений в сфере оплаты труда. Для их устранения внесено 139 протестов, 225 представлений, в суды направлено 1208 исков, объявлено 102 предостережения. По актам прокурорского реагирования в дисциплинарной ответственности привлечено 173 лица, к административной – 168, – поделились статистикой в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что по состоянию на начало июля 23 организации региона задолжали своим работникам свыше 129 миллионов рублей. Более половины суммы задолженности приходится на 16 организаций, проходящих различные процедуры банкротства: АО Завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», ЗАО «Тюменский строитель», ЗАО «Стройимпульс» и другие организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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