2019-07-15T11:06:22+03:00
Общество

Тюменцы собираются вынести шпалы из лесополосы у железной дороги

Уже появились желающие их забрать
Вадим Бегун
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Тюменцам предлагают вынести шпалы из лесополосы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцам предлагают вынести шпалы из лесополосы. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Жители Тюмени расчистят от мусора лесополосу от улицы Пермякова до Мельникайте. Помимо прочего, оттуда нужно вывезти тяжелые шпалы.

– Зеленый массив находится между улицей 30 лет Победы и железной дорогой. Здесь очень красиво, но нет никакого благоустройства. Множество свалок, битого стекла и старых колес мешают горожанам здесь прогуливаться. Жители же здесь нравится: тут прямые тропинки, которые как раз подходят для активного отдыха, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там сообщили, что два субботника запланированы на ближайшие среду и воскресенье. Волонтеры приглашают всех неравнодушных. Особенно нужна помощь мужчин: нужно вынести из лесополосы шпалы, которых там очень много.

В пресс-службе считают, что после уборки территория будет востребована, ведь по ней можно быстро доехать на велосипеде от улицы Мельникайте до Пермякова, перейти через путепровод и оказаться в центральной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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