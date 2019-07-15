Два человека погибло в пожарах на минувшей неделе в Тюменской области
За минувшие семь дней в Тюменской области произошло 54 пожара. Это почти в два раза больше, чем две недели назад.
Из 54 возгораний 23 случились в жилье. Пять человек были травмированы, двое погибли.
– За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 60 раз, оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
Там рекомендуют во избежание загорания имущества содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек, а также оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит вас, и вы сможете справиться с огнем на начальном этапе, избежав большого материального ущерба.
ИСТОЧНИК KP.RU