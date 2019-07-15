2019-07-15T10:23:09+03:00
Общество

Два человека погибло в пожарах на минувшей неделе в Тюменской области

Еще пять человек были травмированы
Вадим Бегун
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Пожаров в Тюменской области стало больше почти в два раза. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.Пожаров в Тюменской области стало больше почти в два раза. Фото - пресс-служба Главного управления МЧС по Тюменской области.
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За минувшие семь дней в Тюменской области произошло 54 пожара. Это почти в два раза больше, чем две недели назад.

Из 54 возгораний 23 случились в жилье. Пять человек были травмированы, двое погибли.

– За неделю к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 60 раз, оказывалась помощь по деблокировке пострадавших, отключение аккумуляторной батареи, смыв ГСМ с проезжей части, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Там рекомендуют во избежание загорания имущества содержать в чистоте территорию у своего жилого дома и хозяйственных построек, а также оборудовать свое жилье автономным пожарным извещателем. В случае пожара прибор оповестит вас, и вы сможете справиться с огнем на начальном этапе, избежав большого материального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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