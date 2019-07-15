2019-07-15T09:30:59+03:00
Общество

Тюменские коммунальщики спасают городские цветы, страдающие от жары

Каждый день ведется полив
Вадим Бегун
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Городские цветы изнывают от жары в Тюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Городские цветы изнывают от жары в Тюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Подрядные организации, отвечающие за порядок на улицах Тюмени, ежедневно поливают цветники и клумбы. В городе стоит тридцатиградусная жара, цветы могут без надлежащего ухода погибнуть.

– Коммунальщики чистят проезжую и прибордюрную части улиц от мусора, грязи, посторонних предметов, косят траву на газоне; очищают урны; моют бордюры, опоры наружного освещения, поверхности автопавильонов, ограждений. Работа ведется в ежедневном режиме, – рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Там добавили, что дополнительно производится поливка и дорожного полотна. В пресс-службе пояснили, что струи воды направлены вперед и вверх по ходу движения машины. В результате вода разбрызгивается и смачивает покрытие, улучшая микроклимат и создавая прохладу.

Кроме того, каждый вечер осуществляется полив газонов и цветочных клумб. Например, вчера вечером такие работы проводились на улицах Республики, Ленина, Первомайской, Орджоникидзе и других.

ИСТОЧНИК KP.RU

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