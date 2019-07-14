Воспитанники тюменского детского центра нашли осколки театральной маски

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-14T18:27:12+03:00

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В тюменском детском центре «Спутник» завершилась первая летняя смена, которая стала для ребят не только оздоровительной, но ещё и образовательной. Тема смены – «Воздушный Мир. В поисках золотой театральной маски».

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, организаторы придумали для ребят сюжет для игры на всю смену. Ведущий персонаж – Аплодисмент Поклонович Театралов, который всю жизнь трудился на благо театра. Однако главный «злодей» игры решил закончить все театральные постановки в центре. Он похитил символ театра – Золотую маску – разбил её и разбросал по всей территории. Вот ребятишки и выполняли задания, чтобы найти все осколки золотой маски.

Как отметила директор центра Татьяна Стрельцова, отдых ребят постарались сделать спортивным, активным, творческим и интеллектуальным.

- Были разработаны новые сквозные мероприятия, была продуманна театральная тематика смены. «Спутник» был, есть и будет тем местом, где воспитываются молодые, целеустремленные и активные дети, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU