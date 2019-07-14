2019-07-14T18:27:12+03:00
Общество

Воспитанники тюменского детского центра нашли осколки театральной маски

В «Спутнике» завершилась первая летняя смена
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Воспитанники тюменского детского центра нашли осколки театральной маскиВоспитанники тюменского детского центра нашли осколки театральной маскиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В тюменском детском центре «Спутник» завершилась первая летняя смена, которая стала для ребят не только оздоровительной, но ещё и образовательной. Тема смены – «Воздушный Мир. В поисках золотой театральной маски».

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, организаторы придумали для ребят сюжет для игры на всю смену. Ведущий персонаж – Аплодисмент Поклонович Театралов, который всю жизнь трудился на благо театра. Однако главный «злодей» игры решил закончить все театральные постановки в центре. Он похитил символ театра – Золотую маску – разбил её и разбросал по всей территории. Вот ребятишки и выполняли задания, чтобы найти все осколки золотой маски.

Как отметила директор центра Татьяна Стрельцова, отдых ребят постарались сделать спортивным, активным, творческим и интеллектуальным.

- Были разработаны новые сквозные мероприятия, была продуманна театральная тематика смены. «Спутник» был, есть и будет тем местом, где воспитываются молодые, целеустремленные и активные дети, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, кто будет хэдлайнером фестиваля хип-хоп культуры FREEMUSIC 3.0
Спасатели подняли тело 15-летнего подростка, утонувшего в Пышме под Тюменью
Перед Днём города в Тюмени запустили уникальный проект
В Казанском районе дети соберут цветик-семицветик
Тюменские ребята попробовали себя в профессии геолога
Житель Увата грозился зарезать пенсионера за сделанное ему замечание
В тюменских посёлках в этом году установят 79 блочных станций водоочистки
Погода в Тюмени 14 июля: в воскресенье будет пекло
В Тюменской области стартует образовательный курс «Высшая проектная школа»
В Тюмени горела квартира в доме на улице Карла Маркса
Массовое захоронение черепов и костей обнаружено в Ишиме
Тюменских дачников на рассвете будят необычные птицы
Тюменцев зовут на субботник, чтобы очистить от мусора лесополосу
В Тюменском районе мужчина опустошил чужую банку с деньгами
Десять человек в Тюменской области сдали ЕГЭ на 99 баллов
В Тюменском районе новый знакомый «отжал» у собутыльника велик
Погода в Тюмени 13 июля: лето, солнце, жара - танцуй до утра!