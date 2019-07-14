2019-07-14T11:03:54+03:00
Происшествия

Житель Увата грозился зарезать пенсионера за то, что тот сделал ему замечание

Мужчина был пьян и находился в таком виде в общественном месте
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Житель Увата грозился зарезать пенсионера за то, что тот сделал ему замечаниеЖитель Увата грозился зарезать пенсионера за то, что тот сделал ему замечаниеФото: Татьяна Коркина
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В Уватском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в угрозе убийством.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, участковому уполномоченному полиции поступило заявление от пенсионера, который живёт в Уватском районе. По его словам, его знакомый угрожал убийством, и произошло это того, когда пожилой мужчина возвращался из гостей домой.

По пути он встретил 32-летнего сына своего близкого друга. Потерпевший сделал замечание ему, что тот находится пьяным в общественном месте, но тому показалось замечание неуместным. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, после чего разъярённый молодой человек отправился домой, схватил нож и явился к обидчику с угрозами лишить его жизни.

Теперь вспыльчивому молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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