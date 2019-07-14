Житель Увата грозился зарезать пенсионера за то, что тот сделал ему замечание
В Уватском районе возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в угрозе убийством.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, участковому уполномоченному полиции поступило заявление от пенсионера, который живёт в Уватском районе. По его словам, его знакомый угрожал убийством, и произошло это того, когда пожилой мужчина возвращался из гостей домой.
По пути он встретил 32-летнего сына своего близкого друга. Потерпевший сделал замечание ему, что тот находится пьяным в общественном месте, но тому показалось замечание неуместным. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, после чего разъярённый молодой человек отправился домой, схватил нож и явился к обидчику с угрозами лишить его жизни.
Теперь вспыльчивому молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU