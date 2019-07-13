В Тюменской области стартует образовательный курс «Высшая проектная школа»

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-13T16:22:15+03:00

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В пространстве «Точка кипения» послезавтра, 15 июля, стартует образовательный курс «Высшая проектная школа». Подростки вместе с учителями будут вместе учиться основам научного и социального проектирования, а также разработают идею, которую презентуют экспертам.

В течение шести дней участники посетят 4 мастер-класса и 8 лекций, которые помогут научиться активно проявлять себя, знакомиться с современной картиной проектирования и узнать основы целеполагания, самопрезентации, публичных выступлений и тимбилдинга. В финале их ждёт кейс-чемпионат, на котором состоится публичная защита проектов. Оценивать ребят будут представители мультицентра «Моя территория», департамента общественных связей и массовых коммуникаций Тюменской области и студенческого совета. Тюменцам укажут на их ошибки, после чего инициативы будут дорабатываться экспертами для дальнейшего участия в проектных соревнованиях.

По словам руководителя мультицентра «Моя территория» Марии Федоренко, сейчас актуальна проблема того, что школьникам не хватает компетенций в проектной деятельности.

- Появляются много конкурсов для их аудитории, но не во всех есть специальная программа для обучения участников. А педагоги в школах иногда плохо ознакомлены с темой или мало знают о современных способах проектирования, - отметила она. – Мы с экспертами посчитали инициативу организаторов достойной, чтобы получить грантовую поддержку и помочь тюменцам освоить новые компетенции, чтобы в дальнейшем они смогли проявлять себя и представлять область на региональном и федеральном уровнях.

Как отметил руководитель одного из проектов, выпускник 11-го класса Артём Журиков, заинтересованность в реализации идеи появилась давно. В школе он принимал участие в проектных конкурсах и видел, что подростки составляют слабую конкуренцию из-за нехватки знаний. Стать участником проекта можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU