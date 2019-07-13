Массовое захоронение черепов и костей обнаружено в Ишиме

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-13T12:25:35+03:00

Все они были закопаны в хаотичном порядке

Изменить размер текста: A A

Во время ремонтных работ жители Ишима наткнулись на массовое захоронение останков людей. Страшную находку обнаружили 11 июля, неподалёку от домов №50 и №52 по ул. Малая Садовая. Отмечается, что черепа и кости были закопаны в хаотичном порядке.

По словам следователей, которые работали на месте, всего было найдено 16 черепов и огромное количество костей, в том числе и детских. Все они были отправлены на исследование, чтобы установить давность захоронения.

Как отметил краевед Геннадий Крамор, раньше на месте современных двухэтажек находилось Троицкое кладбище, последнее захоронение на нём было сделано около 130 лет назад. По его мнению, кости в общую яму скидали в послевоенное время, когда готовили площадки для строительства жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU