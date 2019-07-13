В Тюменском районе мужчина опустошил чужую банку с деньгами

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-13T10:09:31+03:00

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В Тюменском районе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя п. Боровский, который подозревается в краже.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в дежурную часть полиции поступило сообщение от селянки, которая рассказала, что у неё украли 15 тысяч рублей. Подозреваемым оказался её односельчанин.

Установлено, что мужчина пришёл в пункт приёма, чтобы сдать металлолом. Он зашёл в незапертую хозяйственную постройку и увидел стеклянную банку с деньгами. Т.к. в помещении никого не было, злоумышленник воспользовался ситуацией и похитил деньги. Женщина заметила пустую банку и обратилась в полицию.

Свою вину мужчина полностью признал и рассказал, что потратил деньги на спиртное и развлечение. Теперь ему могут грозить «развлечения» за решёткой сроком на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU