В Тюмени приставы закрыли известный ресторан
В Тюмени закрылся известный ресторан грузинской кухни «Самеба», находящийся по адресу: улица Ленина, 38. Приставы опечатали его почти на три недели.
– Судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство, в ходе которого была приостановлена деятельность ООО «Семейный дом», а именно ресторана «Самеба». Дело в том, что 9 июля Ленинский районный суд вынес решение о рассмотрении протокола, направленного Роспотребнадзором, о выявленных нарушениях со стороны владельцев ресторана, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.
Там добавили, что заведение закрыли для устранения недостатков на 20 суток. В день опечатывания приставом ресторан уже не работал 4 дня, поэтому эти сутки включили в срок приостановления.
ИСТОЧНИК KP.RU