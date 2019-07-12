В Тюмени приставы закрыли известный ресторан

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-12T10:28:01+03:00

Известный тюменский ресторан откроется не раньше, чем через 20 дней. Фото - Фото – Владислав Саверченко.

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В Тюмени закрылся известный ресторан грузинской кухни «Самеба», находящийся по адресу: улица Ленина, 38. Приставы опечатали его почти на три недели.

– Судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство, в ходе которого была приостановлена деятельность ООО «Семейный дом», а именно ресторана «Самеба». Дело в том, что 9 июля Ленинский районный суд вынес решение о рассмотрении протокола, направленного Роспотребнадзором, о выявленных нарушениях со стороны владельцев ресторана, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Там добавили, что заведение закрыли для устранения недостатков на 20 суток. В день опечатывания приставом ресторан уже не работал 4 дня, поэтому эти сутки включили в срок приостановления.

ИСТОЧНИК KP.RU