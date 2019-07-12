2019-07-12T07:49:50+03:00
Общество

Не хотите толкаться – езжайте на такси: тюменский кондуктор с утра устроила потасовку в автобусе

Настроение было испорчено всем пассажирам
Алена Кульмухаметова
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Не хотите толкаться – езжайте на такси: тюменский кондуктор с утра устроила потасовку в автобусеНе хотите толкаться – езжайте на такси: тюменский кондуктор с утра устроила потасовку в автобусеФото: Алена Кульмухаметова
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Утро для пассажиров автобуса 25 маршрута выдалось крайне неприятным. Путь на работу в последний рабочий день недели был испорчен грубым и хамоватым кондуктором. Свидетелем конфликта стала корреспондент «Комсомольской правды-Тюмени».

Инцидент произошёл сегодня, 12 июля, около половины девятого утра. На остановке «Газпром» в двери головной части автобуса вошёл мужчина. Кондуктор Никифорова Наталья Фёдоровна в это время находилась в середине салона, где столпились люди. Женщина потребовала оплатить проезд. Мужчина показал ей банковскую карту и ответил, чтобы кондуктор сама подошла и приняла оплату, так как он передавать карту с персональными данными через посторонних не намерен.

Кондуктор вышла через средние двери и вошла через передний вход, чтобы принять оплату. Выполнила действие молча, но, видимо, была жутко раздражена. Продвигаясь по салону, она, не предупредив стоящую на ногах пассажирку, сильно толкнула её. В ответ женщина также с силой толкнула кондуктора. С этого момента, несмотря на работающие в салоне автобуса кондиционеры, обстановка накалилась до предела. Кондуктор едва не упала на сидящую на местах для пассажиров с детьми и пожилых людей, бабушку.

- Вы почему толкаетесь! Я из-за вас чуть бабушку не убила! – возмущённо вскрикнула кондуктор.

- Вы сами меня толкнули, даже не попросив отойти, я чуть на беременную женщину не упала! Вы почему толкаетесь то?! – ответила ей пассажирка.

- Не хотите толкаться, езжайте на такси, - хамила в ответ кондуктор.

Между женщинами началась нешуточная перепалка. Отметим, что пассажир вела себя крайне вежливо и не допускала хамства, чего нельзя было сказать о её оппонентке. В течение пяти минут происходил «обмен мнениями» о работе общественного транспорта и обязанностях пассажиров и кондукторов.

В ПАТП №1 специалист по связям с общественностью прокомментировать ситуацию не смог, отметив, что жалоб от пассажирки пока не поступало и служебного расследования ещё не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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