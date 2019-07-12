2019-07-12T07:13:12+03:00
Происшествия

Тоболяк заколол родного брата вилкой, заступаясь за мать

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболяк чуть не убил вилкой родного брата. Фото - pixabay.com.Тоболяк чуть не убил вилкой родного брата. Фото - pixabay.com.
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Житель Тобольска заступился за мать и нанес своему брату удар вилкой в шею. У того из раны хлынула кровь.

В приемное отделение городской больницы Тобольска был доставлен мужчина с проникающим ранением шеи и повреждением гортани. Врачи констатировали причинение тяжкого вреда здоровью пациента. Злоумышленником оказался родной брат потерпевшего.

– Мужчина спал на веранде частного дома и услышал, как старший брат ругается с матерью. Та выбежала на улицу и между родственниками завязалась драка. Подозреваемому удалось выхватить из рук брата вилку, которой он нанес один удар в область шеи. У мужчины потекла кровь, ему тут же вызвали скорую, – рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В настоящее время пострадавшему оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Задержанный свою вину полностью признал, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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